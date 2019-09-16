Массимо Каррера был готов вернуться в «Спартак» в прошлом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» признался, что согласился бы вернуться в столичный клуб в сезоне-2018/19. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству и выиграв Суперкубок. После отставки Карреры со «Спартаком» в качестве исполняющего обязанности главного тренера три недели работал испанец Рауль Рианчо, а в ноябре 2018-го команду принял Олег Кононов.

— В прошлом году ходили слухи о вашем возможном возвращении в «Спартак» в рамках тех условий, что были прописаны в прежнем контракте с красно-белыми. Правда ли, что вы действительно были готовы на такой шаг?

— Да, я бы с удовольствием вернулся в «Спартак», у меня не было бы проблем по отношению к такому шагу.

— Не находите, что это было бы несколько странно?

— Нет, это не странно. В Италии некоторые команды увольняют тренеров, а спустя время возвращают их обратно. В нашей сфере это в принципе нормально. В Италии такое происходит часто.

— Не только в Италии, но и в Монако. В прошлом сезоне из «Монако» уволили Леонарду Жардима, а потом вернули по ходу сезона.

— Да, такое случается не только в Италии, но и во Франции.

— Отреагировал ли «Спартак» на ваш месседж о том, что вы готовы вернуться?

— Нет, со мной никто не связывался. Я просто говорил, что готов вернуться. Думаю, что так же поступил бы любой другой тренер. Так же поступил и Жардим в случае с «Монако». (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь