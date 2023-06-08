Масалитин рассказал, при каких обстоятельствах ЦСКА может стать чемпионом РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, при каких обстоятельствах армейцы могут стать чемпионами РПЛ.

«Что нужно, чтобы ЦСКА стал чемпионом России? Надо смотреть на усиление команды и следить за изменениями в «Зените». Но точного рецепта нет, потому что куча всего, много разных обстоятельств. Главное обстоятельство — это ослабление «Зенита»? Да, нужно ослабление «Зенита». И ещё качественное укрепление ЦСКА. Не скажу, что сейчас усиливаться проблематично, ведь раньше находили Вагнера Лава и Жо. У нас такой чемпионат, что можно найти качественных игроков», — приводит слова Масалитина Legalbet.

В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА набрал 58 очков и финишировал на втором месте в турнирной таблице, уступив «Зениту» 12 баллов.