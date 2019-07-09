"Марсель" интересуется не только Дзюбой. Вот его конкуренты

"Марсель" интересуется не только нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой​, информирует Lephoceen.fr.

Сегодня на встрече президента французского клуба Жака-Анри Эйро, спортивного директора Андони Субисарреты и агента Жорже Мендеша обсуждались кандидатуры еще трех футболистов. Это нападающий "Милана" Андре Силва, форвард "Вулверхэмптона" Иван Кавалейру и защитник "Лацио"​ Уоллес.

Ранее стало известно, что "Марсель" готов обратиться к "Зениту" с предложением об аренде 30-летнего Дзюбы. Последний недавно подписал контракт с компанией Мендеша, чтобы найти себе клуб в Европе.

В сезоне-2018/19 Дзюба сыграл за "Зенит" во всех турнирах 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 голевых передач. В сборной России нападающий забил 16 голов в 34 играх.

Источник: Виллаш-Боаш хочет арендовать Дзюбу в "Марсель"

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