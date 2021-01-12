Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) опубликовала список лучших бомбардиров XXI века. В него вошли футболисты, забившие с 1 января 2001 по 1 января 2021 года не менее 200 голов на высшем уровне.

В список вошел один футболист российского клуба: форвард «Краснодара» Маркус Берг стал последним 57-м игроком, сумевшим выполнить норматив в заключительный игровой день 2020 года.

Также в рейтинг были добавлены 20 футболистов, которые не забили 200 голов в XXI веке, но выполнили «норматив» за всю карьеру, а с 2001 года провели не менее 65 процентов своих мячей.

Первое место в списке занимает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого набралось 462 гола. Вторым идет капитан «Барселоны» Лионель Месси (451 гол).

Также в топ-5 входят Златан Ибрагимович из «Милана» (379 голов), Роберт Левандовски из «Баварии» (332) и завершивший карьеру сингапурец Александр Джурич (304).

Кроме того, в рейтинг попали три футболиста, имеющие опыт игры в России: Самюэль Это'О (экс-«Анжи») стал восьмым (282 гола), Вагнер Лав (экс-ЦСКА) — 29-м (231 гол), а Роман Василюк (экс-«Спартак») попал в дополнительный список (143 гола в XXI веке + 78 голов в XX веке).

Полный рейтинг доступен на сайте ИФФХС.