Марко Трабукки: «Еременко будет играть даже с паспортом планеты Юпитер»

Известный агент Марко Трабукки в эфире «СЭ» рассказал о перспективах своего клиента полузащитника «Ростова» Романа Еременко и его легионерском статусе в РПЛ.

— У Романа Еременко с «Ростовом» контракт еще на три года, поэтому не думаю, что он покинет клуб. На него был спрос в прошлом году, на него претендовали многие клубы, которые закончили чемпионат выше «Ростова». Но все предложили контракты на два года, а ростовчане — на четыре. Его возвращение в «Спартак» маловероятно, учитывая, как у него складываются дела в нынешнему клубе.

Роман родился в России, у него оба родители — россияне, но выступает за Финляндию. Роман найдет команду в 35-36 лет и будет играть даже если у него будет паспорт планеты Юпитер, а при этом его партнеры из Казахстана и Белоруссии не будут легионерами — это абсурд! Запрет считать россиянами ребят, которые родились и выросли в Россию, как Еременко, имел гипотетический смысл, но сейчас уже не имеет.