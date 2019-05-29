Маркизио подарил футболку "Зенита" пилоту "Формулы-1" Джовинацци

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио встретился в Турине с итальянским пилотом "Альфа Ромео" Антонио Джовинацци.
– Италия для "Формулы-1" является синонимом стиля, эмоций и таланта. Антонио олицетворяет все это, и то, что он представляет Италию в Ф1, должно быть гордостью для всех нас, – написал Маркизио в своем Инстаграме.
В сезоне 2018/19 Маркизио провел за "Зенит" 15 матчей и забил 2 гола. Итальянец продолжает восстанавливаться после травмы.
В личном зачете чемпионата Джовинации занимает 18-е место.
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