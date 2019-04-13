Мариу Фернандес: "Судья убил ЦСКА"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после поражения от "Оренбурга" (2:3) отметил, что со стороны судьи в эпизоде с удалением не было предвзятости, а была ошибка.

– Как вы считаете, в эпизоде с удалением имела место ошибка судьи или это предвзятость?

– Это ошибка. О втором эпизоде я даже говорить не буду, потому что там вообще ничего не было. Давайте остановимся на первом эпизоде. Я давно здесь играю, и можете спросить моих партнеров, я никогда локтями в прыжке никого не бью, потому что это не соответствует моему характеру. Но это футбол. Я должен выпрыгивать и для этого должен разводить руки в стороны, чтобы бороться за верховой мяч. У меня никогда нет цели нанести кому-то травму. Поэтому тут даже говорить не о чем. Мне очень грустно, потому что следующий матч очень важны для нас – с "Локомотивом". Но что я могу теперь сделать?

– Получается, судья убил ЦСКА?

– Конечно. Так и есть.