Мариу Фернандес рассказал о том, когда мог перейти в "Реал"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес признался, что получил предложение от "Реала" в июле 2012 года. 28-летний футболист не жалеет о своем решении переехать в Россию.

Фернандес перешел в стан красно-синих из "Гремио" 1-го июля 2012-го за 12 миллионов евро.

– Как только подписали все документы, и я перешел в ЦСКА в 2012-м, то "Реал" прислал свое предложение. Считаю, что переход в стан армейцев был правильным шагом в моей карьере. У меня никогда не возникало мысли сменить команду. ЦСКА – мой дом, и я не желаю его покидать, – сказал Фернандес в передаче "Играем за вас".

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