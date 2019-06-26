15:53 | Футбол — РПЛ

Мариу Фернандес присоединился к ЦСКА на сборах

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Защитник ЦСКАМариу Фернандес прилетел в Австрию, где армейцы проводят второй предсезонный сбор.

Усиление подъехало! – говорится в сообщении ЦСКА.

В сезоне 2018/19 Мариу Фернандес провел 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 10 результативных передач.

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