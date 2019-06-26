Мариу Фернандес присоединился к ЦСКА на сборах

Защитник ЦСКА​ Мариу Фернандес прилетел в Австрию, где армейцы проводят второй предсезонный сбор.

– Усиление подъехало! – говорится в сообщении ЦСКА.

В сезоне 2018/19 Мариу Фернандес провел 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 10 результативных передач.

Усиление подъехало! 💪 Марио Фернандес присоединился к команде в Австрии! 🇦🇹 #сборыЦСКА pic.twitter.com/x75ws1uK7s — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 июня 2019 г.

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр