Двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России Марат Сафин — о бывшем главном тренер «Спартака» Олеге Кононове.

— Кононов, при всем уважении — не уровень «Спартака», — сказал Сафин. — Может, я что-то не понимаю. Но я вижу, что у него нет авторитета, и он не может найти диалога с игроками. Получается разлад в команде, никто друг с другом не общается, не понимают, куда пас дать. Будто им сказали: «Ребята, вот мячик, поиграйте в него 90 минут». Может, Кононов — хороший парень, хороший тренер. Но, к сожалению, в «Спартаке» он ничего не показал. Но возвращаемся к руководству клуба — на одном тренере не выедешь, нужна общая работа. А у нас на протяжении 15 лет, как мне кажется, проблемы с менеджментом — непонятно, кого мы покупаем, кого продаем, каких тренеров берем. Очень странно все это происходит. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»