РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Марат Сафин: «Федун не все решает в «Спартаке»

12:20
Теги:

Бывший теннисист Марат Сафин считает, что владелец «Спартака» Леонид Федун не все решает в клубе.

— Вам нравится Федун?

— Я его не знаю.

— Со стороны нравится? Долгое время вкладывает деньги, несколько миллиардов вложил, построил стадион. Не совсем понятно, для чего ему это все надо.

— За то, что он спонсирует «Спартак», я ему благодарен. За то, что он построил стадион — благодарен. Ну — и все.

— Но некоторые решения непонятны?

— Я думаю, не все он решает, так как у него есть и другой бизнес, а в «Спартаке» есть менеджмент, который занимается непосредственно клубом. Думаю, неправильно вешать все на Федуна, так как он не может заниматься всем и во всем разбираться. (Сергей Егоров, Михаил Потапов).

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир