Марадишвили признан лучшим игроком ЦСКА в октябре
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили стал лучшим игроком клуба в октябре, сообщает Twitter армейцев.
За 20-летнего хавбека проголосовало 18 процентов опрошенных. На второй строчке полузащитник Бактиер Зайнутдинов, замкнул тройку защитник Виктор Васин.
В октябре Марадишвили провел за ЦСКА пять матчей из пяти и отметился одним голом.
Константин Марадишвили — лучший игрок #ЦСКА в октябре! ??? pic.twitter.com/xbedHElR6O— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 14, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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