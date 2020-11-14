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Марадишвили признан лучшим игроком ЦСКА в октябре

18:07
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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили стал лучшим игроком клуба в октябре, сообщает Twitter армейцев.

За 20-летнего хавбека проголосовало 18 процентов опрошенных. На второй строчке полузащитник Бактиер Зайнутдинов, замкнул тройку защитник Виктор Васин.

В октябре Марадишвили провел за ЦСКА пять матчей из пяти и отметился одним голом.

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