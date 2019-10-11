Маммана может пропустить до 8 месяцев из-за травмы

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прошел первичное медицинское обследование после травмы, полученной в Екатеринбурге в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» (1:3).

По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает официальный сайт «Зенита». В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование.

В случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев.

23-летний аргентинец в этом сезоне провел два неполных матча в чемпионате России, а также отыграл 90 минут в кубковой встрече против «Енисея» (2:1).