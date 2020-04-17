Маммана дважды думал о суициде после смерти отца

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал, что думал о самоубийстве после смерти родителей. По словам аргентинца, «Ривер Плейт» помог ему вернуться в строй.

— Я думал бросить все после смерти отца, — цитирует Ole Мамману. — Я уже потерял мать и думал уйти из футбола. Мне даже приходила безумная мысль о суициде, и я думал об этом дважды. Было очень сложно, очень сложно. Это были очень сложные 2-3 месяца, но несмотря на боль, я смог восстановиться, и «Ривер» мне помог.

Я понял, что мои родители очень сильно боролись за то, чтобы я добился успеха, и я не мог это все бросить из-за грусти. Я должен был воплотить мечту отца. Он хотел, чтобы я играл в высшей лиге. Я стал заботиться сам о себе, хоть у меня и были четверо старших братьев.