Мамаев заявил, что у него нет обид на «Краснодар»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сказал, что он не обижается на свой бывший клуб «Краснодар». Футболист сменил клуб после выхода из тюрьмы.

— Каждый клуб — своя маленькая история. «Торпедо» — своя, ЦСКА — своя, «Краснодар» — своя. Шесть лет назад я переходил в «Краснодар», который никто не знал. Сейчас все его знают в Европе. Сейчас новый город, новая команда, очень интересно. Никаких обид на «Краснодар» нет, я благодарен его руководству, что мы прошли такой путь, добились многого, — сказал Мамаев в интервью своей жене Алане на ее Youtube-канале.

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