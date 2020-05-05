Мамаев заявил, что у него есть иммунитет к критике

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своем отношении к критике.

- Я настолько привык к критике по отношению ко мне, к моей семье, что у меня иммунитет к этому. Последний год я стараюсь людей не осуждать. Когда вижу нелицеприятные комментарии, мне становится их жаль. Когда-то я тоже таким был, но я пришел к тому, что я сегодня так уже не сделал бы. Я смотрю на таких как на несчастных, — сказал Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.

31-летний Павел Мамаев в текущем сезоне провел один матч за «Ростов» и забил один мяч.

Футболист вместе с форвардом «Сочи» Александром Кокориным вышел на свободу по УДО в сентябре 2019 года. Они, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.