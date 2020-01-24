Мамаев забил первый гол за «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев отметился забитым мячом на 63-й минуте товарищеского матча с «Ригой». Для 31-летнего российского футболиста этот гол стал первым с момента перехода в команду из Ростова-на-Дону.

Мамаев успешно реализовал пенальти после того, как на нем сфолил игрок «Риги».

17 сентября Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин вышли на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.