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Мамаев забил первый гол за «Ростов»

17:36
Павел Мамаев. Фото Виталий Тимкив
Павел Мамаев. Фото Виталий Тимкив
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев отметился забитым мячом на 63-й минуте товарищеского матча с «Ригой». Для 31-летнего российского футболиста этот гол стал первым с момента перехода в команду из Ростова-на-Дону.

Мамаев успешно реализовал пенальти после того, как на нем сфолил игрок «Риги».

17 сентября Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин вышли на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ростов — Рига

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