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Мамаев рассказал о теплом приеме болельщиков «Ростова»

15:18
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как его приняли болельщики команды. Он присоединился к клубу после выхода из тюрьмы. Ранее он выступал за «Краснодар».

— От болельщиков был теплый прием, у меня даже мурашки по коже. Я от многих подобных моментов отвык. Здесь более семейная атмосфера, много что решается, как в семье. Здесь помогают по-доброму, по-человечески, а не потому что какие-то контрактные обязательства, — сказал Мамаев в интервью своей жене Алане на ее Youtube-канале.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=gzwKSx2WOA8

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