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Мамаев рассказал о первых часах в СИЗО

16:40
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых часах пребывания в СИЗО, куда его привезли после инцидента в «Кофемании».

«Это было часов пять утра, может, шесть. Нас привезли, в камере уже было два мужика. Поздоровались, и я сказал, что потом поговорим. Понятное дело, они знали, кто я.», — заявил Мамаев в эфире YouTube-канала «Красава».

«Допросы постоянные нервы, мне нужно было немного покимарить и отдохнуть. Утром проснулся, с мужиками чайка попили. И потом приехали на нами, сказали, что в суд пора ехать», — сказал Мамаев.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/mW7NqeaRtaA

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