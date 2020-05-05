Мамаев не думает о будущем после футбола

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что не думает о своем будущем после окончания игровой карьеры.

— Пока не думаю об этом. Хочу по максимуму приложить усилия, чтобы играть в футбол. Когда посвящаешь время любимому делу, об этом не думаешь, — сказал Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.

В этом сезоне Мамаев провел один матч за «Ростов» и забил один мяч.

Футболист вместе с форвардом «Сочи» Александром Кокориным вышел на свободу по УДО в сентябре 2019 года. Они, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.