Мама Газинского рассказала, как сын столкнулся с криминалом в 90-е

Антонина Газинская, мама полузащитника «Краснодара» и сборной России Юрия Газинского, рассказала, как ее сын столкнулся с криминалом в 90-е годы.

— Вот смотрите. Вызывает меня учительница, Наталья Николаевна, которая его в начальных классах учила, и говорит: «Антонина Юрьевна, я вас предупреждаю: Юру пасут.» «Кто пасёт?» «Ребята, которые связаны с криминалом», — приводит слова Антонины сайт РФС. — Что-то там надо им принести, где-то постоять на вассере, как говорят. Он ко мне приходит потом, рассказывает: «Мама, мне сказали, что если только я посторожу там, мне купят велосипед». Боже мой... Я поняла, что это такое. Слава богу, тогда уже начали давать зарплаты, я получила отпускные, как сейчас помню — 400 рублей, бегом купила ему велосипед. Рад до ушей. Я старалась таким образом... Я понимаю, что я потом где-то подработаю, найду я эти деньги.

— Отстала та компания?

— Конечно. Я ему сказала: «Ни в коем случае, потому что это так-то и так-то, можно попасть в тюрьму».

— Боялись за него?

— Конечно, потому что я же практически на целый день уходила работать, меня не было дома. Школу закончит... Вот я и говорю: хорошо, что нас спас, наверное, футбол, спорт. Он уходил на тренировки. Причём он ещё был маленький, в школу не ходил. А кто его будет сопровождать? Представьте себе, нам надо было полчаса добираться — вот он ездил на трамвае самостоятельно, ему ещё не было 6 лет. Так ему хотелось играть в футбол, мотивация такая была сильная. Вот так и выживали. Выжили!