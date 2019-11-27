Малком заверил: фанаты «Зенита» его не оскорбляли
27 ноября 2019, 22:13
Нападающий «Зенита» Малком опроверг информацию о том, что фанаты петербуржцев использовали расистские высказывания в его адрес.
- В «Зените» фанаты часто просят клуб привлекать своих молодых игроков вместо того, чтобы все время кого-то приобретать, — цитирует Малкома ESPN. — Это не было расизмом.
Наоборот, когда я встречаю болельщиков на улице, они хотят со мной сфотографироваться. Они говорят мне: «Удачи, ты лучший, ты нам поможешь».
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