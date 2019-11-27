Малком заверил: фанаты «Зенита» его не оскорбляли

Нападающий «Зенита» Малком опроверг информацию о том, что фанаты петербуржцев использовали расистские высказывания в его адрес.

- В «Зените» фанаты часто просят клуб привлекать своих молодых игроков вместо того, чтобы все время кого-то приобретать, — цитирует Малкома ESPN. — Это не было расизмом.