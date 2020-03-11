Малком рассказал о том, как проходило его восстановление от травмы

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о том, как восстанавливался от травмы бедра, из-за которой пропустил более 6 месяцев.

Бразилец заработал повреждение в матче 5-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Динамо» (2:0) 10 августа 2019 года, впервые после этого футболист появился на поле в матче 20-го тура с «Локомотивом» (0:0) 29 февраля 2020 года.

— То, что случилось со мной, произошло во время матча, — сказал Малком. — Была длинная передача от защитника. Я пытался контролировать мяч головой, а когда слегка столкнулся с защитником, почувствовал некоторый дискомфорт в сухожилии. После матча боль стала нестерпимой, я с трудом мог ходить. Мне помогли с иглоукалыванием, чтобы расслабить мышцы. На следующий день я не мог согнуть ногу. Пришлось делать МРТ, чтобы узнать, что со мной.

Мы пробовали консервативный метод с доктором «Барселоны», но когда я вышел на поле бить по мячу и пробовал играть, сухожилие снова разорвалось и доктор... С самого начала он говорил, что нужна операция, потому что и восстановление пройдет быстрее, и не будет новых разрывов. Но мы вместе с клубом и Феликсом, врачом «Зенита», решили сначала применить консервативный метод, который не был успешным. После этого мы решили сделать операцию и выбрали лучшего доктора, которому все давали лучшие рекомендации. Теперь я чувствую себя хорошо, могу бежать и так же быстро менять направление, как и раньше. Операция прошла отлично. Чувствую себя прекрасно, теперь думаю о команде и о том, что я возвращаюсь в хорошей физической форме. Снова чувствую адреналин от игры в футбол.