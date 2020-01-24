Малком: «Очень хочу поскорее выступить за «Зенит»»

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком рассказал о восстановлении после травмы.

— Как я себя чувствую? Прекрасно. Лучше — просто невозможно! Уже тренируюсь в общей группе, это доставляет мне массу положительных эмоций, — цитирует Малкома сайт «Зенита». — Очень хочу поскорее выступить за «Зенит» в официальных матчах.

— Как вы пережили ситуацию, когда получили такую тяжелую травму?

— Я всегда улыбаюсь, всегда на позитиве. И травмы это не изменят. Нужно сохранять боевой настрой, быть таким же, как всегда. Конечно, было непросто принять факт травмы. Я постоянно думал о ней, понимал, что быстро от нее избавиться не получится. Процесс восстановления предстоял долгий — сразу это для себя уяснил. Мой характер отчасти помог преодолеть травму.

— Расскажите, где и как походил процесс восстановления.

— Первый этап — в Петербурге. Потом отправился в Бразилию, потому что там подходящий климат, тепло, меня окружали близкие люди — семья, друзья, моя девушка. Затем — уже заключительный этап в Дубае. В Финляндию я заглянул перед сборами, чтобы получить «зеленый свет» от доктора. Он меня выписал, и я очень этому рад.