Малком: «Если честно, не понимаю, что говорит Дзюба»

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком высказал свое отношение к шуткам партнера по команде Артема Дзюбы, а также рассказал об отличиях предсезонной подготоки в «Барселоне».

— Если сравнить сборы в «Барселоне» и «Зените», то в чем заключается главное отличие?

— В целом, разницы практически нет, потому что во всех клубах сборы — это подготовка к сезону, и в общем они все довольно похожи. Безусловно, есть отличия в деталях. В «Барселоне» больше работы с мячом, здесь мы чуть больше бегаем, прокачиваем физику, работаем как с мячом, так и без него. Но, по большому счету, все очень похоже.

— Легионеры в «Зените» часто говорят, что не понимают шуток Дзюбы, но все равно смеются. С вами та же история?

— Если честно, пока не понимаю, что он говорит. Но по реакции окружающих всегда можно догадаться, что это была шутка. И я, как человек с хорошим чувством юмора, конечно, начинаю смеяться. И вообще важно, что в команде есть такой человек, который умеет классно поддерживать атмосферу.