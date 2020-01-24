Малком: «Чувствую, что еще не готов полностью»

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком рассказал о восстановлении после травмы.

— Самыми сложными были первые дни после операции, — цитирует Малкома сайт «Зенита». — Было непросто ходить, долго заживал шрам. В связи с этим испытывал довольно неприятные ощущения. Но, если по-честному, ничего особенно сложного для меня в процессе восстановления не было. Я всегда подходил к этому с улыбкой и просто ждал, когда организм позволит вернуться обратно на поле.

— Сергей Семак говорил, что будет плавно подводить вас к общей группе, фрагментарно включать в тренировочный процесс. На сколько процентов вы бы оценили свою готовность?

— Должен сказать, очень рад тому, что Сергей Семак построил процесс моего возвращения на поле именно таким образом. Я сам чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться. Сложно оценить в цифрах, но надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро. Сейчас работаю над физическими кондициями. Чувствую, что они улучшаются — пока еще не идеальные, но все идет к тому, что они постепенно достигнут прежнего уровня.

— Вся эта ситуация позволила вам более спокойно привыкнуть к «Зениту», Санкт-Петербургу?

— Да, я чувствую, что уже полностью адаптировался в Петербурге. Мне очень нравится холод, когда снаружи мороз. Просто тогда мы практически не выходим на улицу. Моя девушка очень любит шоппинг, а когда за окном холодно, она, конечно, покупает меньше, это просто отлично!