Малколм Баду: «Первая зарплата была 250 евро в месяц»

Полузащитник «Спартака-2» Малколм Баду в интервью «СЭ» подробно рассказал о себе, своих задачах, прокомментировал последние видео и ответил на главную претензию — что якобы он в «Спартаке» по блату.

— Как пришли в футбол?

— Мяч у меня появился года в четыре. И эта была любовь с первого взгляда. В одно время с обычной школой пошел в секцию своего района, потом перебрался в небольшой берлинский клуб «Эмпор», а оттуда меня забрал «Вольфсбург». Честно говоря, не думал, что стану профессионалом. Просто кайфовал от футбола. Но вот в 13 лет позвонили люди из «Вольфсбурга» и, по сути, предложили поменять жизнь.

— Ваша реакция?

— «Черт возьми!». Примерно такой она была. Представьте 13-летнего парня, который обожает футбол и играет в свое удовольствие. И тут звонят серьезные люди и говорят: мы хотим, чтобы ты стал профессиональным игроком в нашем клубе. Да в каком — в «Вольфсбурге», который известен не только в Германии, но и в мире! С шикарными условиями для тренировок! Тогда я понял, что все возможно. Что моя любовь к футболу — взаимная.

— Какой была первая зарплата?

— 250 евро в месяц. Даже по сравнению с остальными ребятами моего возраста, это мало. Но сумма вообще не волновала. Я играл в футбол и еще получал за это на мороженое. Круто же. И хорошо, что родители ни в чем не нуждались, папа отлично зарабатывал. Так что я спокойно тренировался, прогрессировал, а эти 250 евро тратил на всякие приятные для подростка мелочи. (Дмитрий Зеленов)

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