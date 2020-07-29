Малафеев рассказал, как помог Маркизио найти квартиру в Санкт-Петербурге

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев опубликовал новый пост в Instagram. Он рассказал, как помогал итальянцу Клаудио Маркизио найти жилье в Санкт-Петербурге.

— Я всегда старался, чтобы работа в «Зените и в «М16» не пересекалась. — написал Малафееев. — Но хорошо помню историю, когда пришлось изменить правила игры.

Клаудио Маркизио с супругой долго не могли найти квартиру в аренду. И вроде требований немного: центр, большая площадь и не меньше трех спален, чтобы могли приезжать родственники или друзья — но ни один вариант не устраивал.

Руководство клуба попросило помочь. Как раз нашелся подходящий объект на Фонтанке. Кроме нас претендентов не было, поэтому даже смогли немного сбить аренду. Но все оказалось непросто:

Понимание усложнял языковой барьер. Договор составляли на двух языках: русском и английском. В квартире было минимум мебели. Подключили дизайнера интерьера, разработали проект, согласовали с собственником, купили мебель. Требования опять же обычные: кровати, бытовая техника, кое-что для хранения вещей. Но собственники элитной недвижимости очень неохотно идут на изменение интерьера.

Когда пришло время оплачивать первый и последний месяцы аренды, у Клаудио не оказалось нужной суммы в рублях. А требовалось прилично. Предложил дать в долг, но подключился клуб, и разрешили ситуацию.

Сделка оказалась сложной не только из-за различных нюансов, но и морально. Я одновременно представлял и клуб, и агентство, нужно было учитывать интересы обеих сторон. Выход нашелся — все переговоры вела Екатерина.

Подобные случаи хоть и вызывают напряжение, но кайфуешь, когда все успешно заканчивается. Именно благодаря им работа становится интересной и не позволяет расслабляться".