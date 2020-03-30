Малафеев принял челлендж от Ягудина и вызвал Хабиба

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поучаствовал в новом челлендже. Он принял вызов от олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина и позанимался на спортивной площадке.

— Приняли эстафету от Алексея Ягудина в челлендже, который организовало министерство спорта, — написал Малафеев. — Проводите время с пользой для своего здоровья, не выходя из дома или с дачного участка. Будьте сильными и здоровыми!

Малафеев бросил вызов двум другим бывшим футболистам Руслану Нигматуллину и Роману Широкову, а также российскому бойцу ММА, чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.