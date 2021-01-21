Малафеев — о госпитализации: «Можно сравнить с отпуском»
15:33
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в сторис в Instagram рассказал, как проходит его восстановления от коронавируса.
«В целом самочувствие нормальное, температуру сбили. Пью таблетки, пью много воды, смотрю фильмы. Врачи. В целом можно сравнить с отпуском», — написал Малафеев
Ранее жена экс-голкипера Екатерина опубликовала в сторис своего Instagram фотографию мужа из больницы и написала, что он находится в состоянии средней тяжести.
Малафеев был госпитализирован во вторник, 19 января. Его жена сообщила, что у бывшего футболиста высокая температура, а также поражены легкие: одно — на 40 процентов, другое на 65-70 процентов.
Сторис Вячеслава Малафеева. Фото Instagram
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