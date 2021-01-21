Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в сторис в Instagram рассказал, как проходит его восстановления от коронавируса.

«В целом самочувствие нормальное, температуру сбили. Пью таблетки, пью много воды, смотрю фильмы. Врачи. В целом можно сравнить с отпуском», — написал Малафеев

Ранее жена экс-голкипера Екатерина опубликовала в сторис своего Instagram фотографию мужа из больницы и написала, что он находится в состоянии средней тяжести.

Малафеев был госпитализирован во вторник, 19 января. Его жена сообщила, что у бывшего футболиста высокая температура, а также поражены легкие: одно — на 40 процентов, другое на 65-70 процентов.