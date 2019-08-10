Малафеев и Вальдес. Два классных в прошлом голкипера на одном фото

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев поделился в своем Twitter фотографией со старшим тренером юношеской команды "Барселоны" Виктором Вальдесом.
- Легендарный голкипер, отличный тренер! Рад был видеть тебя! - подписал фото Малафеев.
Вальдес выступал за "Барселону" с 2002 по 2014 год. Является рекордсменом среди вратарей по числу матчей за каталонский клуб.
Легендарный голкипер, отличный тренер! Рад был видеть тебя! Good to see you! Good luck! @FCBarcelona @zenit_spb #Barcelona #Zenit #Legend #Valdes #Малафеев #Зенит #Барселона pic.twitter.com/5M0z2V2q4M— Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) August 10, 2019
Загрузка...