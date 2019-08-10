Малафеев и Вальдес. Два классных в прошлом голкипера на одном фото

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев поделился в своем Twitter фотографией со старшим тренером юношеской команды "Барселоны" Виктором Вальдесом.

- Легендарный голкипер, отличный тренер! Рад был видеть тебя! - подписал фото Малафеев.

Вальдес выступал за "Барселону" с 2002 по 2014 год. Является рекордсменом среди вратарей по числу матчей за каталонский клуб.