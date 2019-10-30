Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в сентябре

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком команды в сентябре, сообщает официальный сайт клуба. Он получил приз лучшему игроку месяца во второй раз подряд.

Максименко набрал 27,02 процента голосов. В течение сентября вратарь принял участие в четырех матчах российской премьер-лиги, отыграв без замен.

Ближайшими преследователями Максименко в ежемесячном голосовании болельщиков стали Самюэль Жиго (26,6 процента), и Зелимхан Бакаев, замкнувший тройку (11 процентов).

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