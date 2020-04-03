Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в марте
15:51
Вратарь «Спартака» Александр Максименко стал лучшим игроком клуба в марте по версии болельщиков.
За Максименко проголосовало 29% болельщиков. Для него эта четвертая награда в сезоне.
22-летний вратарь в марте провел три матча, в которых пропустил три мяча и отметился голевой передачей в кубковой встрече против ЦСКА (3:2).
? Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в марте!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 3, 2020
За голкипера красно-белых проголосовало 29% болельщиков. Для Саши эта награда стала четвертой в текущем сезоне! ?
Статистика и лучшие сейвы Максименко в марте ?https://t.co/b7P9gZaxQj pic.twitter.com/ekc2CyXegA