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Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в марте

15:51
Александр Максименко. Фото "СЭ"
Александр Максименко. Фото "СЭ"
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко стал лучшим игроком клуба в марте по версии болельщиков.

За Максименко проголосовало 29% болельщиков. Для него эта четвертая награда в сезоне.

22-летний вратарь в марте провел три матча, в которых пропустил три мяча и отметился голевой передачей в кубковой встрече против ЦСКА (3:2).

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