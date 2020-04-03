Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Вратарь «Спартака» Александр Максименко стал лучшим игроком клуба в марте по версии болельщиков.

За Максименко проголосовало 29% болельщиков. Для него эта четвертая награда в сезоне.

22-летний вратарь в марте провел три матча, в которых пропустил три мяча и отметился голевой передачей в кубковой встрече против ЦСКА (3:2).