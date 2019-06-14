Мак Аллистер рассказал, почему не перешел в "Спартак"

Полузащитник "Брайтона" Алексис Мак Аллистер объяснил, почему не перешел в "Спартак". Ранее сообщалось, что красно-белые готовы были заплатить 20 миллионов евро за 20-летнего аргентинца.

– "Спартак" появился раньше всех, они перезвонили, но решение было принято. И "Брайтон", и я подумали, что лучше всего будет играть в "Боке", – приводятся слава хавбека в Твиттере Planeta Boca Juniors.

"Брайтон" приобрел футболиста у "Архентинос Хуниорс" зимой 2019 года за 5 миллионов евро, а затем отдал его в аренду в "Бока Хуниорс" до конца сезона из-за того, что он не смог получить разрешение на работу. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Мак Аллистер провел 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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