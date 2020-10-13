Магомед Оздоев: «Ехать в Европу ради поездки нет смысла. У нас прекрасный чемпионат»
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал понять, что не стремится уехать за границу, но готов рассмотреть различные предложения. По его словам, все зависит от того, будет ли трансфер выгоден для петербуржцев.
— Каждый шаг, который делаешь, должен быть для чего-то. Нужно понимать, зачем ты это делаешь, — сказал Оздоев в интервью «Футболу России» на телеканале «Россия 24». — Ехать в Европу просто ради того, чтобы ехать в Европу бессмысленно. У нас прекрасный чемпионат и интересно играть. Когда находишься в таком клубе, как «Зенит», это очень престижно. Команда стабильно играет в еврокубках, ты вызываешься в сборную, на виду.
Я уже немолодой. Мне скоро 28 лет. В последнее время думаю: почему я не остался в «Шальке», когда мне было 16 лет? Но мне бы тогда пришлось ждать два года, чтобы начать играть. Никаких сожалений нет. Я прошел огромный путь и нахожусь в прекрасном настроении от того, что выигрываю титулы.
Я готов рассматривать предложения, но все зависит от того, будет ли это выгодно клубу. Мы не можем прийти и сказать: «Отпустите меня, меня хочет такой-то клуб». Клуб вкладывает в нас огромные средства, и мы должны быть за это благодарными.