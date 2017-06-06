Магомед Даудов: "В наших сердцах - имя Ахмат!"

Президент "Терека" Магомед Даудов выступил за переименование клуба в "Ахмат". Ранее руководство грозненцев заявило, что решение о переименовании принято на основании просьб поклонников клуба, однако не все болельщики поддержали эту идею.

"В наших жилах течет чистая чеченская кровь наших Отцов! И в наших сердцах - имя Ахмат!!! Аллаху - акбар!", - написал Даудов на своей странице в Инстаграме.