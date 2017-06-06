Магомед Даудов: "В наших сердцах - имя Ахмат!"

Президент "Терека" Магомед Даудов выступил за переименование клуба в "Ахмат". Ранее руководство грозненцев заявило, что решение о переименовании принято на основании просьб поклонников клуба, однако не все болельщики поддержали эту идею.
"В наших жилах течет чистая чеченская кровь наших Отцов! И в наших сердцах - имя Ахмат!!! Аллаху - акбар!", - написал Даудов на своей странице в Инстаграме.
Главпивстрой
Походу ему извиняться на камеру потом не хочется :D :D
09:27 7 июня
webadmin
Очко Ахмату - опаньки сексологу!
01:34 7 июня
webadmin
Slim Taller, "Вован Вованыч" - это бывший питерский ("Зенит") )
01:31 7 июня
Don
Slim Taller, предлагаю тебе как белорусу идти копать картошку)))) Кстати, а на каком месте сборная Белоруссии по футболу в рейтинге?))))
00:31 7 июня
Slim Taller
Предлагаю Спартак переименовать в Вован или Димон.Вот будет встреча - Ахмат и Вова.
00:02 7 июня
Lexx Luger
мда
23:44 6 июня
higagy
Только не нужно гнать. Болельщики никогда не хотят переименования клуба.
23:24 6 июня
Хряк
Лично я поддерживаю Рамзана Кадырова !!!
22:43 6 июня