22:18 6 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

Магомед Даудов: "В наших сердцах - имя Ахмат!"

8

Президент "Терека" Магомед Даудов выступил за переименование клуба в "Ахмат". Ранее руководство грозненцев заявило, что решение о переименовании принято на основании просьб поклонников клуба, однако не все болельщики поддержали эту идею.

"В наших жилах течет чистая чеченская кровь наших Отцов! И в наших сердцах - имя Ахмат!!! Аллаху - акбар!", - написал Даудов на своей странице в Инстаграме.

8
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Главпивстрой

Походу ему извиняться на камеру потом не хочется :D :D

09:27 7 июня

webadmin

Очко Ахмату - опаньки сексологу!

01:34 7 июня

webadmin

Slim Taller, "Вован Вованыч" - это бывший питерский ("Зенит") )

01:31 7 июня

Don

Slim Taller, предлагаю тебе как белорусу идти копать картошку)))) Кстати, а на каком месте сборная Белоруссии по футболу в рейтинге?))))

00:31 7 июня

Slim Taller

Предлагаю Спартак переименовать в Вован или Димон.Вот будет встреча - Ахмат и Вова.

00:02 7 июня

Lexx Luger

мда

23:44 6 июня

higagy

Только не нужно гнать. Болельщики никогда не хотят переименования клуба.

23:24 6 июня

Хряк

Лично я поддерживаю Рамзана Кадырова !!!

22:43 6 июня