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Сегодня, 23:13

Магкеев поделился мнением о периоде, когда в руководство «Локомотива» были приглашены немцы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением о периоде, когда в руководство железнодорожников были приглашены немецкие специалисты.

«Все, что они задумывали, не получилось. Не хочу говорить, что немецкая теория, которая пришла из «Лейпцига», совсем не рабочая. Но если бы к нам пришли тренеры, которые когда-то и где-то показывали результат, все бы могло получиться по-другому. По факту, у нас были молодой неопытный Коммпер и Циннбауэр, у которого до «Локомотива» была одна серьезная команда. Про Гисдоля сказать ничего не могу — когда он был в команде, я восстанавливался. Было ли что-то хорошее? Что может быть хорошего, когда такая команда, как «Локомотив», идет на 14-м месте? Мне тяжело найти что-то позитивное», — приводит слова Магкеева Sport24.

В июле 2021 года немец Ральф Рангник был назначен руководителем «Локомотива» по спорту и развитию.

По итогам прошедшего сезона РПЛ «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Железнодорожников с ноября 2022 года возглавляет Михаил Галактионов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-19-magkeyev-pro-nemetskiy-period-v-lokomotive-vse-chto-oni-zadumyvali-ne-poluchilos-mne-tyazhelo-nayti-pozitiv
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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