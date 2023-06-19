Магкеев поделился мнением о периоде, когда в руководство «Локомотива» были приглашены немцы

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением о периоде, когда в руководство железнодорожников были приглашены немецкие специалисты.

«Все, что они задумывали, не получилось. Не хочу говорить, что немецкая теория, которая пришла из «Лейпцига», совсем не рабочая. Но если бы к нам пришли тренеры, которые когда-то и где-то показывали результат, все бы могло получиться по-другому. По факту, у нас были молодой неопытный Коммпер и Циннбауэр, у которого до «Локомотива» была одна серьезная команда. Про Гисдоля сказать ничего не могу — когда он был в команде, я восстанавливался. Было ли что-то хорошее? Что может быть хорошего, когда такая команда, как «Локомотив», идет на 14-м месте? Мне тяжело найти что-то позитивное», — приводит слова Магкеева Sport24.

В июле 2021 года немец Ральф Рангник был назначен руководителем «Локомотива» по спорту и развитию.

По итогам прошедшего сезона РПЛ «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Железнодорожников с ноября 2022 года возглавляет Михаил Галактионов.