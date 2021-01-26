Магкеев назвал причины осенних неудач «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался по поводу неудач команды в первой части сезона-2020/21. Железнодорожники ушли на зимний перерыв с 28 очками в 19 турах на восьмом месте в таблице РПЛ.

— В некоторых моментах не хватало концентрации, хотя я не могу сказать, что мы после Лиги чемпионов не настраивались на матчи чемпионата России, — цитируют «Известия» Магкеева. — Где-то еще не везло. Плюс сказались потери из-за травм и заболеваний. Не было как таковой ротации состава, усталость накапливалась.

Под конец прошлого года было видно, что физически сдавали на последних минутах матчей. Отсюда и результаты, как поражение от «Химок», когда вели в концовке 2:1, но проиграли 2:3. Это и разгром от «Краснодара» (0:5) были апогеем нашего физического и психологического состояния, когда тяжело двигались, и еще эмоции были негативные от неудачи. Отсюда и необязательные потери очков.