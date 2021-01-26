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Магкеев назвал Малкома и Влашича самыми неудобными соперниками в России

21:10
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Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев назвал самых неудобных соперников в матчах чемпионата России. По словам хавбека, сложнее всего ему играть против Николы Влашича и Малкома.

— Запомнились Никола Влашич из ЦСКА и Малком из «Зенита», — цитируют «Известия» Магкеева. — Оба техничные и быстрые ребята.

— Против Дзюбы и Азмуна проще играть, чем против Малкома?

— Нет, просто в тех матчах, где я играл против «Зенита», меня ставили в опорную зону. А туда в центр часто смещался Малком. Была задача играть ближе к нему, не давать ему развивать атаки. Поэтому против него было много дуэлей.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1115684/aleksei-fomin/razgrom-ot-krasnodara-stal-apogeem-psikhologicheskoi-ustalosti

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