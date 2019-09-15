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«Люблю тебя до смерти». Алексей Миранчук поддержал брата

17:40
Алексей и Антон Миранчуки.
Алексей и Антон Миранчуки.
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В матче 9-го тура чемпионата России «Локомотив» на выезде победил «Сочи» со счетом 1:0. В этой встрече травму стопы получил полузащитник москвичей Антон Миранчук. Точные сроки его восстановления станут известны после более углубленного обследования.

Брат-близнец Антона — Алексей — поддержал его в соцсетях.

— Twin. Люблю тебя до смерти! Всегда рядом что бы не случилось. Пройдем этот этап с улыбкой на лице, — написал Алексей Миранчук.

Напомним, что сам Алексей пропускал эту встречу из-за травмы, которую получил в расположении сборной России.

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