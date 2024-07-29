Лысенко стал новым техническим директором «Локомотива»
«Локомотив» объявил о назначении Владислава Лысенко на должность технического директора клуба. В структуре команды он работает с 2006 года. С 2012-го специалист возглавлял подразделение подготовки спортивных плоскостных сооружений.
Лысенко был дважды отмечен наградами РПЛ за большой вклад в развитие спортивной инфраструктуры клубов премьер-лиги.
После первых 2 туров РПЛ сезона-2024/25 «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 3 очка.
Источник: Сайт
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
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|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
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|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
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|1
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|0
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|0
|2
|0
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|2
|
11
|Ахмат
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|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
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|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
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|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
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|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
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|0
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
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|4.08
|20:30
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Ахмат – Локомотив
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|5.08
|20:00
|
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|Г
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|3
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|
Солтмурад Бакаев
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Дмитрий Воробьев
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|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
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Факел
|2
|1
|0
|
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Факел
|1
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|0
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