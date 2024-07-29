Лысенко стал новым техническим директором «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Владислава Лысенко на должность технического директора клуба. В структуре команды он работает с 2006 года. С 2012-го специалист возглавлял подразделение подготовки спортивных плоскостных сооружений.

Лысенко был дважды отмечен наградами РПЛ за большой вклад в развитие спортивной инфраструктуры клубов премьер-лиги.

После первых 2 туров РПЛ сезона-2024/25 «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 3 очка.