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Лукас Сантос: «Немного испугался, когда смотрел в телефоне погоду»

16:27
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Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о подготовке к матчу 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча состоится 24 ноября, начало — в 19:00 (мск).

— Настроение хорошее, готовимся к матчу со всем усердием, — цитирует Лукаса Сантоса официальный сайт московского клуба. — Сегодня в Москве минусовая температура, и утром, когда я смотрел в телефоне погоду, немного испугался (улыбается). Но потом увидел солнце и понял, что не все так плохо. Да, на улице холодно, но все это ощущаешь только до того момента, как наступает пора тренироваться. Во время занятия чувствовал себя абсолютно комфортно, быстро разогрелся и отлично поработал".

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-gotovyatsya-k-matchu-s-krylyami-sovetov/

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