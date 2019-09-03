Лукас Сантос: «Мой агент много рассказывал мне о ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантонс рассказал о первых впечатлениях от новой команды.

— Лукас, ты пришел на подписание контракта в одежде стиля милитари. Ты так задумывал?

— Мой агент много рассказывал мне о ЦСКА, о том, что команда ассоциируется с армией. Не сказал бы, что специально хотел надеть именно милитари. Просто заглянул в свой гардероб и подумал, что эта одежда мне сегодня подойдет. Я очень рад стать частью такого великого клуба, как ЦСКА.

— Расскажи еще о своих эмоциях.

— Я очень мотивирован, настроен на серьезную работу, на конкурентный футбол здесь, в России. Постараюсь проявить все свои самые лучшие качества, чтобы принести максимум пользы армейскому клубу. И, конечно, как можно чаще радовать наших болельщиков!

— Какие впечатления от армейской арены?

— Потрясающий стадион! Даже не представляю, что будет, когда он заполнится! Я испытал сильные, яркие чувства. И приняли меня здесь с большой теплотой, вижу доброе отношение людей. Я смотрел игру против тульского «Арсенала» и после матча созвонился с Мариу Фернандесом. Он пообещал, что будет помогать мне в адаптации, в бытовых вопросах. Я благодарен Мариу и всем остальным за такой прием.

ЦСКА арендовал футболиста у «Васку да Гама» до января.

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