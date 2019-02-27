Луиз Адриану назвал свой первый гол самым приятным воспоминанием в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что первый гол за красно-белых стал самым приятным воспоминанием за время его выступлений в московском клубе.

- Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"? Первый гол, - цитирует форварда пресс-служба команды.

Луиз Адриану выступает за красно-белых с января 2017 года. Свой первый гол в составе "Спартака" он забил 5 марта 2017 года в домашнем матче с "Краснодаром" (2:2). В текущем сезоне 31-летний бразилец провел 20 матчей в составе москвичей, в которых отличился пятью голами и отдал четыре результативные передачи.

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