11:11 | Футбол — РПЛ

Луиз Адриану назвал свой первый гол самым приятным воспоминанием в "Спартаке"

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Нападающий "Спартака"  Луиз Адриану заявил, что первый гол за красно-белых стал самым приятным воспоминанием за время его выступлений в московском клубе.

- Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"? Первый гол, - цитирует форварда пресс-служба команды.

Луиз Адриану выступает за красно-белых с января 2017 года. Свой первый гол в составе "Спартака" он забил 5 марта 2017 года в домашнем матче с "Краснодаром" (2:2). В текущем сезоне 31-летний бразилец провел 20 матчей в составе москвичей, в которых отличился пятью голами и отдал четыре результативные передачи. 

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Дополнительная информация

http://spartak.com/videos/21680435/

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