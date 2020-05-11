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Лучший тренер в истории «Локомотива». Юрию Семину — 73

09:30
Юрий Семин. Фото ФК «Локомотив».
Юрий Семин. Фото ФК «Локомотив».
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11 мая 1947 года в Чкалове родился Юрий Семин. Сегодня главному тренеру «Локомотива» исполняется 73 года.

Семин работал в Локомотиве 1986 по 2005 год, с 2009 по 2010 и с 2016 года по настоящее время. Под его руководством клуб превратился в одного из флагманов российского футбола.

Вместе с Семиным «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка и трижды Суперкубка страны. В 2005-м команда выиграла Кубок Содружества.

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