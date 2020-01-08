Лучший бомбардир чемпионата Словакии может перейти в клуб РПЛ

Словацкий форвард Андраж Шпорар может продолжить карьеру в России, сообщает Scotsman.com.

Источник указывает, что словенским игроком интересуется «Селтик», однако он столкнулся с конкуренцией со стороны других клубов. Нападающим братиславского «Слована» интересуются в России. Название клуба не указано. Также его хотят приобрести «Бристоль Сити», португальский «Спортинг» и катарский клуб «Аль-Гарафа». Футболиста оценивают в сумму около шести миллионов фунтов.

25-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей за «Слован» во всех турнирах и забил 20 мячей при пяти голевых передачах. В чемпионате Словакии у него 11 матчей и 12 голов.