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Луценко рассказал, как 17-летний Мамаев вез выпившего Евсеева в ночной клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Торпедо» Евгений Луценко вспомнил о времени, проведенном в московском клубе, и рассказал забавную историю с участием своих экс-партнеров Павла Мамаева и Вадима Евсеева.

«Когда нас приняли одноклубники? Когда стал постоянно играть. Ребята начали брать с собой погулять, посидеть в ресторане. Когда «Торпедо» вылетело в ФНЛ, главным стал Ярцев — и позвал с собой Евсеева. Прилетели с какого-то выезда, едем в «Лужники» за вещами. Вадик к тому моменту уже всадил пару бутылочек пива. Заходим в раздевалку, он уже веселый — кричит, смеется. Начинает переодеваться, а мы с Пашей [Мамаевым] сидим по бокам — тоже джинсы натягиваем. И тут Вадик говорит Мамаю: «Слышь, мастерок, а ты машину водить умеешь?» Он зачем-то сказал, что умеет, хотя ему было всего 17 лет! Вадик был краток: «Одевайся и этого длинного с собой бери». Выходим из раздевалки — стоит огромный «Рендж Ровер» Вадика. Евсеев сел вперед, я назад, а Мамай, у которого нет прав, за руль. Такой компанией поехали через всю Москву в «Оперу». Подъезжаем, Мамай начинает парковаться — по совету Евсеева заехал прямо на бордюр. Охранники выбегают, начинают махать руками — типа, так нельзя. Вадик свое открыл окно — и они сразу все поняли: «Проезжайте, без проблем». Зашли в клуб, поднялись сразу на второй этаж — там была випка. Вадик танцевал, веселился, а нам было как-то неловко — мы с Вадимом даже не разговаривали. Просто сидели тупили. В итоге через какое-то время Евсеев сам к нам подошел: «Тут еще остался депозит, можете сидеть на него. А я поехал». И вот тогда мы наконец расслабились!» — приводит слова Луценко Sport24.

Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», «Краснодар», «Ростов», а также ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-597847-eks-futbolist-torpedo-lutsenko-rasskazal-kak-17-letniy-mamayev-vez-vypivshego-yevseyeva-v-nochnoy-klub
Вадим Евсеев
Евгений Луценко
Павел Мамаев
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4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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