Луценко рассказал историю о конфликте Мамаева с одноклассником
Бывший игрок «Динамо» Евгений Луценко рассказал историю из юности, связанную с экс-футболистом сборной России Павлом Мамаевым.
«Как познакомился с Мамаевым? В интернате жили по четверо. Приехали втроем, заходим в комнату — лежит Мамай. Так и познакомились. Быстро подружились, начали проводить время, учились вместе. По ночам часто вылезали через окно, чтобы добежать до ближайшего ларька — он был на «Спортивной», где-то в 10 минутах от нас. А что было делать? Интернат закрывали на ключ, а нам хотелось кушать. С Пашей у нас много историй, но есть одна, которую помню до сих пор. Нам лет по 14. У нас в школе учился один парень — очень популярный среди сверстников, практически все его знали. У Мамая с ним возникали какие-то терки — то ли из-за девочки, то ли из-за чего-то еще, уже не вспомню. Как-то раз обстановка между ними накалилась до такого, что Паша отвесил ему разок с правой — и тот рухнул, как мешок. Мы после пятого урока обычно собирались с интернатовскими, чтобы вместе пойти домой. Стоим в столовой, ждем кого-то. Вдруг смотрим в окно, а у школы целая толпа. Короче, тот парень собрал друзей с других районов, чтобы с нами разобраться, — и человек 50 пришло. А нас всего 10! Прятаться не могли, пошли с ними разговаривать. Было предложение, чтобы Мамай с этим парнем подрались один на один. Но не успели: приехала полиция, и всех разогнали», — приводит слова Луценко Sport24.
Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», «Краснодар», «Ростов», а также ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3