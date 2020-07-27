Игроки «Арсенала» признали Евгения Луценко лучшим игроком российской премьер-лиги. 33-летний форвард — один из лучших футболистов текущего чемпионата. Он забил 15 голов за тульский «Арсенал» (41% от общего количества) и пока расположился на третьей строчке в списке самых результативных игроков лиги. При этом ни одного с пенальти, а у того же Артема Дзюбы, который возглавляет бомбардирскую гонку, подобных мячей — семь.

Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»

Он набрал наибольшее количество голосов среди игроков тульского клуба. В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»