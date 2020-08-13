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Ловрен разгромил «Спартак» в Лиге чемпионов — 7:0. Но не смог вспомнить это

13 августа 2020, 22:11
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
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Новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен не смог вспомнить, как участвовал в разгроме «Спартака» (7:0) в Лиге чемпионов. Тогда он выступал за «Ливерпуль».

— Вы знаете, как обыгрывать «Спартак» 7:0. Уже поделились секретом со своими новыми партнерами по команде?

— 7:0?

— 7:0. «Ливерпуль» — «Спартак». Лига чемпионов. Вы играли в старте.

— А, может по сумме двух матчей было 7:0, нет?

— Нет, в одном матче. В декабре.

— В одном матче мы выиграли 7:0?

— Вы были на поле.

— 7:0 мы выиграли? Да ну!

— 7:0. «Ливерпуль» — «Спартак». Лига чемпионов. Да.

— Правда?

— Да.

— Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно, — цитирует Ловрена Sport24.

Матч «Ливерпуль» — «Спартак» состоялся 6 декабря 2017 года. Ловрен вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-08-13-novichok-zenita-lovren-ne-smog-vspomnit-kak-v-sostave-liverpulya-gromil-spartak-70

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