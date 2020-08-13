Ловрен разгромил «Спартак» в Лиге чемпионов — 7:0. Но не смог вспомнить это
Новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен не смог вспомнить, как участвовал в разгроме «Спартака» (7:0) в Лиге чемпионов. Тогда он выступал за «Ливерпуль».
— Вы знаете, как обыгрывать «Спартак» 7:0. Уже поделились секретом со своими новыми партнерами по команде?
— 7:0?
— 7:0. «Ливерпуль» — «Спартак». Лига чемпионов. Вы играли в старте.
— А, может по сумме двух матчей было 7:0, нет?
— Нет, в одном матче. В декабре.
— В одном матче мы выиграли 7:0?
— Вы были на поле.
— 7:0 мы выиграли? Да ну!
— 7:0. «Ливерпуль» — «Спартак». Лига чемпионов. Да.
— Правда?
— Да.
— Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно, — цитирует Ловрена Sport24.
Матч «Ливерпуль» — «Спартак» состоялся 6 декабря 2017 года. Ловрен вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-08-13-novichok-zenita-lovren-ne-smog-vspomnit-kak-v-sostave-liverpulya-gromil-spartak-70