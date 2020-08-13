Новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен не смог вспомнить, как участвовал в разгроме «Спартака» (7:0) в Лиге чемпионов. Тогда он выступал за «Ливерпуль».

— Вы знаете, как обыгрывать «Спартак» 7:0. Уже поделились секретом со своими новыми партнерами по команде?

— 7:0?

— 7:0. «Ливерпуль» — «Спартак». Лига чемпионов. Вы играли в старте.

— А, может по сумме двух матчей было 7:0, нет?

— Нет, в одном матче. В декабре.

— В одном матче мы выиграли 7:0?

— Вы были на поле.

— 7:0 мы выиграли? Да ну!

— 7:0. «Ливерпуль» — «Спартак». Лига чемпионов. Да.

— Правда?

— Да.

— Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно, — цитирует Ловрена Sport24.

Матч «Ливерпуль» — «Спартак» состоялся 6 декабря 2017 года. Ловрен вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.